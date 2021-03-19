21-23 березня Разумков відвідає Брюссель та Люксембург

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков здійснить візит до Королівства Бельгія та Великого Герцогства Люксембург.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

"21-23 березня Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков перебуватиме з робочим візитом у м.Брюссель (Королівство Бельгія) та м.Люксембург (Велике Герцогство Люксембург)", - йдеться у повідомленні.

У понеділок Разумков відвідає інституції Європейського Союзу, штаб-квартиру НАТО, Палату Представників Бельгії. Програмою візиту передбачено зустрічі Голови Верховної Ради з заступником генерального секретаря НАТО, з президентом Європейського Парламенту, головою Палати представників Бельгії.

У вівторок заплановано здійснити візит до Палати депутатів Люксембургу. Згідно з програмою візиту, Разумков зустрінеться з Головою Палати депутатів Люксембургу, з членами Комітету із закордонних та європейських справ Палати депутатів Люксембургу.

Нагадаємо, згідно з опитуванням Центру Разумкова, українці більше довіряють Дмитру Разумкову, ніж президенту Володимиру Зеленському.