Порошенко: опозиція – за вакцинацію, але вакцин немає

Він наголосив, що, ухвалюючи закон щодо вакцин 5247, необхідно перш за все захистити людей.

Експрезидент лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко вважає, що єдиною причиною зриву антиковідної кампанії в Україні є відсутність необхідної кількості вакцин через бездіяльність влади. Про це він заявив з трибуни Верховної Ради.

«Я буду говорити про вакцинацію. Про брехню і безпорадність влади, яка намагається перекласти з хворої голови на здорову. Вони намагалися заявити, що опозиція проти вакцинації. Запам’ятайте: опозиція за вакцинацію і закликає всіх її проводити. А правда в тому, що у влади немає вакцин», – зазначив Порошенко.

«Влада завезла лише 500 тисяч вакцин, і якщо ви зараз спробуєте зареєструватися на порталі «Дія», в найкращому випадку вас відкинуть на 10-15 років», – констатує Петро Порошенко.

Він нагадав про численні обіцянки влади щодо вакцин.

«Володимир Зеленський заявив «Україна буде серед перших країн, які зможуть закупити вакцини». Брехня. Міністр охорони здоров’я Степанов обіцяв, що вакцинація в Україні почнеться 15 лютого. Брехня. Головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що до кінця лютого Україна отримає 1 мільйон доз вакцини AstraZeneca. Брехня. Ляшко стверджував, що Україна в лютому отримає 117 тисяч доз вакцин Pfizer. Станом на 19 березгя – нуль. Брехня», – зазначив п’ятий Президент.

«Степанов заявив: «Ми очікуємо поставки «Коронавакс», по контракту вакцина має бути поставлена до 6 березня з наданням всіх необхідних документів по ефективності». Брехня. Зеленський казав: «Я буду зразу вакцинуватися, але не в першій хвилі, яка призначена виключно для медиків. Тому що це неправильно». Брехня», – зауважив Порошенко.

Він наголосив, що, ухвалюючи закон щодо вакцин 5247, необхідно перш за все захистити людей.

«Ми не дамо їм зараз приводу для того, щоб відтягнути і відтермінувати вакцинацію. Але ми вимагаємо, щоб цей закон протягом короткого проміжку часу вдосконалили, захистивши пацієнтів, поклавши відповідальність на Зеленського, міністерство охорони здоров’я і на уряд», – резюмував Петро Порошенко.