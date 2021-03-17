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Адвокат Порошенка повідомив про поновлення розслідування проти Шуфрича і Кузьміна

11 березня цього року постанова про закриття кримінального провадження була скасована.

Адвокат Порошенка повідомив про поновлення розслідування проти Шуфрича і Кузьміна
Фото: eurosolidarity.org

Розслідування проти Нестора Шуфрича, Рената Кузьміна та групи народних депутатів від ОПЗЖ через втручання в американські вибори поновлено. Про це повідомив під час брифінгу адвокат п’ятого Президента Порошенка Ігор Головань. 

«Ми говоримо про відомий факт, коли група народних депутатів на чолі з Кузьміним, виступила з відомою заявою про те, що нинішній президент США Байден, а також п’ятий Президент України Петро Порошенко та їх спільники Хілларі Клінтон Барак Обама вчинили «розкрадання 100 мільярдів доларів», – нагадав Головань.

«Ми пам’ятаємо, що ця заява була непоодинокою, а в координації і у взаємодії із заявами таких людей, як Деркач, Дубінський. Було абсолютно очевидно, що всі ці заяви були спрямовані не тільки на організацію політичних переслідувань Петра Порошенка і взагалі опозиції в Україні, а найбільш важливою метою очевидно було втручання і вплив на вибори у США», – наголошує Ігор Головань.

«Державне бюро розслідувань виступає в інтересах держави-агресора – кримінальне провадження стосовно цих осіб було у грудні 2020 року слідчим ДБР закрито. Однак Шевченківським судом 11 березня цього року постанова про закриття цього кримінального провадження була скасована. Було встановлено, що фактично розслідування не проводилося. Фактично слідчі ДБР займалися тим, що намагалися вивести від відповідальності осіб, які організовували вплив на вибори у США», – зауважує адвокат Порошенка.

«Однак тепер постанову скасовано, і ДБР зобов’язане продовжувати, сподіваюся, з процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, це розслідування», – резюмує Головань.

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