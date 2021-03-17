Проти силовиків ДБР, які брали участь у штурмі Музею Гончара, поновили провадження, - адвокати Порошенка

Правоохоронні органи на виконання судових рішень поновили провадження за завідомо неправдиві повідомлення про злочин, а також проти силовиків ДБР, які організували штурм музею Гончара. Про це на брифінгу в агентстві «Інтерфакс-Україна» повідомили адвокати експрезидента Петра Порошенка.

Зокрема, як повідомив Ігор Головань, Офіс Генерального прокурора 12 березня зареєстрував кримінальне провадження за фактом порушення прав адвокатів під час штурму Музею Гончара. «Мова йде про те, коли відбувався ганебний штурм Музею Гончара де виставлялася колекція картин подружжя Порошенків, і там були порушення закону. За фактом порушення прав адвокатів рішенням колегії суддів судової палати Київського апеляційного суду було зареєстровано Офісом Генерального прокурора це кримінальне провадження», – говорить Головань.

Головань зауважив, що Шевченківський суд змусив поновити розслідування через неправдиве повідомлення про злочин проти групи депутатів від ОПЗЖ, які звинувачували Президентів США Байдена і Обаму, а також Порошенка. Розслідування закрили у грудні 2020 року.

Він також повідомив, що свого часу Нацполіція закрила і провадження проти Андрія Портнова, який ініціював низку справ проти Порошенка.

«Ми одразу поставили питання перед правоохоронними органами про те, що Портнов подав завідомо неправдиві повідомлення про злочин. Відповідно було зареєстроване кримінальне провадження», – говорить Головань.

«Закриті вони були ще у 2019 році. 2 березня Київським апеляційним судом розслідування було поновлено, постанови про закриття кримінальних проваджень були скасовані», – говорить Ігор Головань.

Ілля Новіков нагадав, що Андрій Портнов, який повернувся в Україну 19 травня 2019 року, вже 20 травня подав першу заяву проти Порошенка за наказ українським морякам пройти через Керченську протоку. Адвокат вважає, що ці сфальсифіковані справи були сплановані заздалегідь.

Новіков закликав усіх, кого влада намагається залучити до незаконного переслідування лідера опозиційної партії Порошенка, пам’ятати про відповідальність.

Він зазначив, що в Офісі Зеленського не припиняються регулярні наради із силовиками, де ставляться завдання щодо переслідувань Петра Порошенка.

«За нашою інформацією традиція щотижневих зустрічей в Офісі Президента з силовиками на тему «давайте щось зробимо з Порошенко» не припинилася. Існує експертиза НАБУ голосу Романа Труби про те, що його голос на тих знаменитих «плівках Труби» справжній. Цілком очевидно, що зараз шукаються нові виконавці, яким буде доручено підписувати, ламати двері, порушувати закон і так далі», – зазначав Новіков. Він нагадав, що досі жодна зі справ проти Порошенка не була втілена у щось реальне.