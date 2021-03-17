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ВАКС відправив за ґрати на 3,5 роки колишнього суддю з Дніпра

Його піймали на отриманні грошей ще у 2016 році.

ВАКС відправив за ґрати на 3,5 роки колишнього суддю з Дніпра
Фото: Судебно-юридическая газета

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду у середу, 17 березня, ухвалила вирок судді Жовтневого районного суду Дніпра Вадиму Галічому.

Про це йдеться на сайті ВАКС.

Суддю визнали винним у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців та позбавлення права займати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на 3 роки.

На вирок ще може бути подана апеляційна скарга.

До набрання вироком законної сили, суд постановив обрати судді Жовтневого райсуду Дніпра запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, затримавши його негайно у залі суду.

Нагадаємо, що суддю Галічого затримали у жовтні 2016 року під час отримання 10 тис. доларів, за які він обіцяв вплинути на слідчих одного з відділень поліції у Дніпрі.

За даними НАБУ, це був перший суддя, якого затримали після внесення змін до Конституції України щодо обмеження суддівської недоторканості.

Вища рада правосуддя звільнила Галічого з посади судді Жовтневого районного суду Дніпра у квітні 2017 року, але це рішення було скасовано в Верховному Суді. У червні 2020 року ВРП звільнила суддю повторно.

Галічий був суддею з 2009 року, його призначив президент Віктор Ющенко.

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