СБУ веде розслідування щодо 59 російських артистів, які незаконно відвідували окупований Крим

Щодо 59 російських артистів, які відвідували окупований Крим, ведеться розслідування в рамках кримінального провадження. Про це Крим.Реалії повідомили у Службі безпеки України.

У відповідь на інформаційний запит у відомстві уточнили, що ведеться розслідування за статтею КК України про "порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї". Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Зокрема, мова про артистів зі списку, складеного ізраїльською асоціацією акторів "Маген". Її представники раніше заявили, що через адвокатів звернулися до СБУ з проханням розпочати кримінальне провадження щодо російських знаменитостей, які відвідували Крим з гастролями.

Крайова рада українців Криму (КРУК) також вимагає від правоохоронних органів України розслідувати факти незаконного відвідування окупованого Криму російськими діячами культури.

Ізраїльська асоціація акторів "Маген" хоче заборонити гастролі в Ізраїлі російським зіркам, які незаконно відвідували Крим, а саме - в'їжджали на окупований півострів із сусідньої Росії, не пройшовши український прикордонний і митний контролі. У стоп-листі - 59 знаменитостей.

Нагадаємо, що порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї дозволяє відвідувати Крим тільки через наземні контрольні пункти в’їзду-виїзду.

Будь-яка людина, яка приїжджає до Криму на автомобілі чи поїзді через міст з Кубані або прилітає літаком, автоматично порушує українське законодавство.