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СБУ веде розслідування щодо 59 російських артистів, які незаконно відвідували окупований Крим

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

СБУ веде розслідування щодо 59 російських артистів, які незаконно відвідували окупований Крим
Фото: Пресслужба СБУ

Щодо 59 російських артистів, які відвідували окупований Крим, ведеться розслідування в рамках кримінального провадження. Про це Крим.Реалії повідомили у Службі безпеки України.

У відповідь на інформаційний запит у відомстві уточнили, що ведеться розслідування за статтею КК України про "порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї". Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Зокрема, мова про артистів зі списку, складеного ізраїльською асоціацією акторів "Маген". Її представники раніше заявили, що через адвокатів звернулися до СБУ з проханням розпочати кримінальне провадження щодо російських знаменитостей, які відвідували Крим з гастролями.

Крайова рада українців Криму (КРУК) також вимагає від правоохоронних органів України розслідувати факти незаконного відвідування окупованого Криму російськими діячами культури.

Ізраїльська асоціація акторів "Маген" хоче заборонити гастролі в Ізраїлі російським зіркам, які незаконно відвідували Крим, а саме - в'їжджали на окупований півострів із сусідньої Росії, не пройшовши український прикордонний і митний контролі. У стоп-листі - 59 знаменитостей.

Нагадаємо, що порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї дозволяє відвідувати Крим тільки через наземні контрольні пункти в’їзду-виїзду.

Будь-яка людина, яка приїжджає до Криму на автомобілі чи поїзді через міст з Кубані або прилітає літаком, автоматично порушує українське законодавство.

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