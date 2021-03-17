​Керівник антикорупційної прокуратури виступив проти звільнення Ситника

"Ми тільки витрачаємо енергію, щоб відбиватися від цих атак".

В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук виступив проти звільнення директора НАБУ Артема Ситника.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна, коментуючи урядовий законопроєкт про дострокове припинення повноважень директора бюро.

"Я думаю, що це дещо неправильно. Є антикорупційна структура, яка демонструє свою ефективність, бо зараз вже почали ухвалюватись вироки, з'являються особи, засуджені по нашим справах до реальних термінів ув'язнення. І тільки коли це все почало нарешті реалізовуватись, починають це все ламати. Виходить, комусь не потрібна наша робота? Якщо робота потрібна, то просто не заважайте працювати", - сказав Грищук.

В той же час він додав, що питання не в Артемові Ситнику, а в принципах.

"Бо це посада незалежна, людина обирається в певний спосіб на певний строк, і ці засади не мають бути переглянуті і порушені. Бо коли ти працюєш на такій посаді, ти маєш розраховувати на певні гарантії незалежності. Тоді можна працювати, планувати розслідування. А коли ти кожен день думаєш, звільнили тебе чи не звільнили, то це точно не сприяє нормальній роботі. Бо ми тільки витрачаємо енергію, щоб відбиватися від цих атак", - сказав Грищук.

Нагадаємо, що на початку 2020 року в Верховній Раді збиралися розглянути постанову про звільнення Ситника через визнання винним в адміністративному правопорушенні, пов'язаному з корупцією. На розгляд депутатів вона так і не потрапила.

В серпні 2020 року Конституційний Суд визнав неконституційним указ про призначення Ситника директором НАБУ. Незважаючи на це, Ситник залишився на посаді, оскільки скасування указу не означало припинення повноважень директора НАБУ.

За чинним законодавством звільнити Ситника просто так не можна.

Для цього потрібно його особисте бажання, перехід на іншу посаду, досягнення 65 років, тяжка хвороба, смерть чи обвинувальний вирок.

Верховна Рада може звільнити директора НАБУ також у випадку еміграції, невідповідності обмеженням щодо сумісництва, несвоєчасного подання декларації про доходи, отримання громадянства іншої держави, негативного висновку аудиту, наявності заборгованості зі сплати аліментів.

В лютому 2021 року Кабінет міністрів зареєстрував законопроєкт, який змінює ці правила. Формально він пропонує врегулювати призначення директора НАБУ за результатами конкурсного відбору. Але окремою нормою законопроєкту вказано, що протягом відбору повноваження директора виконуватиме перший заступник директора НАБУ.