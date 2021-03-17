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Голова правління "Української біржі" став заступником міністра інфраструктури

Єршов з осені представляє державу в наглядовій раді "Автомобільних доріг України".

Голова правління "Української біржі" став заступником міністра інфраструктури
Фото: mtu.gov.ua

Кабінет міністрів на засіданні в середу призначив заступником міністра інфраструктури голову правління "Української біржі" Артемія Єршова.

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко, який бере участь в засіданнях уряду.

Артемій Єршов народився у Києві в 1972 році, вчився у Київському державному економічному університеті.

З 1994 по 2007 рік був топменеджером в банку "Аскольд", БрокБізнесБанку, "Першому інвестиційному банку", банку "Кліринговий Дім". Також працював у ВАТ "Укртелеком" і Ощадбанку. В 2007-2013 роках – директор інвестиційної компанії "Тройка Діалог Україна", потім - заступник голови правління Сбербанку, звідки його звільнили у серпні 2014 року.

В 2009-2020 роках входив до складу наглядової ради ПФТС, Trastakomercbanka, "Української біржі", Альфа-банку.

З квітня 2020 року очолює "Українську біржу".

З листопада 2020 року Єршов також входить як представник держави до складу наглядової ради ДАК "Автомобільні дороги України".

Є заступником голови наглядової ради Професійної асоціації учасників ринку капіталу та деривативів, яка недавно рекомендувала Офісу президента врахувати кандидатуру Єршова (серед кількох інших) для призначення в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку України.

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