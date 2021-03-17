Тимошенко назвала п'ять головних загроз законопроєкту, яким вносяться зміни до Земельного кодексу

За ініціативи президента у Верховній Раді розглядається ще один законопроєкт про розпродаж землі - №2194, який, на думку голови партії «Батьківщина» Юліі Тимошенко, містить положення, які прямо суперечать національним інтересам України. Про це вона заявила під час брифінгу.

Нардепка вважає, що законопроєкт має 5 головних небезпек.

По-перше, за її словами, документом анулюється пряме положення чинного Земельного кодексу про заборону продажу сільськогосподарської землі іноземцям.

«Україна не буде отримувати прибутки зі своєї землі, втратить мільйони робочих місць, не матиме можливості збирати аграрну сировину і переробляти її в готові харчові продукти, буде позбавлена сотень мільярдів євро доходів», – зазначила Юлія Тимошенко.

По-друге, скасовується поняття «особливо цінні землі», які не можна продавати. Це означає, що знімається заборона на продаж національних заповідників, водойм, лісів, чорноземів. «Продати можна буде все без винятку», – пояснила лідер «Батьківщини».

По-третє, держава повністю усувається від контролю за використанням сільськогосподарських земель.

«Вже не держава ухвалюватиме рішення про зміну цільового призначення землі, а її власник. Той, хто купив землю. З часом, в тому числі, іноземці», – зауважила Юлія Тимошенко.

По-четверте, скасовується норма чинного Земельного кодексу про заборону зняття верхнього родючого шару ґрунту. І це, за висловом голови партії, мародерство і шабаш.

По-п’яте, відміняються привілеї для українських фермерів під час купівлі сільськогосподарської землі.

«Наших селян і фермерів просто хочуть зігнати з їхньої землі. Їх хочуть змусити виходити на електронні аукціони та конкурувати щодо купівлі землі з глобальними банками і корпораціями. Ніякі фермери цього не зможуть. Ми не будемо мовчки споглядати за мародерством та запровадженням дикого земельного ринку!» – запевнила Юлія Тимошенко.

Саме тому команда «Батьківщини» захищатиме право українців на землю у Конституційному Суді. А в разі остаточного ухвалення антинародних законів – допоможе організувати референдум щодо незгоди української нації з розпродажем сільськогосподарської землі.

«І такий референдум підтвердить те, що показують соціологічні дослідження: понад 70% українців проти розпродажу землі!» – переконана Юлія Тимошенко.