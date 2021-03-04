Тимошенко вважає, що питання землі, тарифів, легалізації грального бізнесу і маріхуани слід винести на референдум

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що як тільки президент підпише закон про всеукраїнський референдум, її фракція ініціює "волевиявлення з ключових для країни питань". Про це вона повідомила під час брифінгу.

«Ми знаємо, що за ухваленим законом про народовладдя, дуже складно провести референдум. Але ми станемо разом із людьми й допоможемо його організувати, щоб люди могли висловити своє категоричне «ні» продажу сільськогосподарської землі, легалізації грального бізнесу та марихуани, розпродажу стратегічної власності. Ми обов’язково поставимо питання й про тарифи – чи потрібно продавати людям український газ за українськими цінами», – зазначила Юлія Тимошенко.

Також лідер «Батьківщини» нагадала, що її команда продовжує збирати підписи для проведення позачергової сесії, "на якій можна буде справедливо вирішити питання тарифів і прибрати корупцію на їх утворенні". «Слуга народу» тим часом , за її словами, не поставила жодного підпису.

«Сьогодні не розглядаються наші законопроєкти про зниження тарифів, впровадження медичної реформи чи індексацію пенсій. Головне питання для монобільшості – вирішити, хто збиратиме хабарі від роздачі ліцензій на відкриття грального бізнесу. А замість обіцяних 4 мільярдів гривень надходжень до бюджету, вони знімають податки з нього. Непогано було б НАБУ з’ясувати, хто стоїть за цими законами. «Батьківщина» за все, що стосується грального бізнесу, голосує «проти» і закликає парламент не давати голоси за цей мотлох», – наголосила Юлія Тимошенко.