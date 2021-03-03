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Порошенко про Медведчука: ми звільнили тисячі людей, це важливіше за мої білі рукавички

Експрезидент зазначив, що усвідомлював репутаційні ризики, але доля людей переважала.

Порошенко про Медведчука: ми звільнили тисячі людей, це важливіше за мої білі рукавички
Фото: скрін відео

Лідер партії «Європейська Солідарність», експрезидент Петро Порошенко у відеозверненні розповів про комунікації з народним депутатом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком під час участі останнього у обміні утримуваних осіб. За словами, Порошенка співпраця з Медведчуком була свідомою, оскільки надто багато людей чекали на звільнення.

«Влітку чотирнадцятого року, коли припинили роботу посольства, у рамках нормандського формату на роль комунікатора між Києвом та Москвою визначили Медведчука. Чому я на це свідомо погодився, розуміючи власні політико-репутаційні ризики? Правда ж, не так важко було передбачити, що у майбутньому мені спробують виставити за це рахунок? Та тому що тисячі людей перебували на той час у російському полоні як заручники Кремля. Щоб їх звільнити, я готовий був мати справу хоч з чортом лисим», – заявив експрезидент.

«Мати справу» – означає виходити із зони власного комфорту. Зустрічатися. Розмовляти по телефону, будь-то Медведчук, чи Гризлов, чи Сурков, чи Путін. І не завжди, згідно з «лисячим правилом» дипломатії, говорити їм те, що ти про них насправді думаєш. Бо якщо ти щиро хочеш звільнити людей, бесіду точно не починатимеш з того, щоб послати співрозмовника під три чорти. Чого тоді дзвонив?» – додав Порошенко.

Він нагадав, що тоді вдалося провести кілька масштабних обмінів, внаслідок яких "тисячі українців повернулися з полону додому", але принцип «найбільш цінних для Росії злочинців не видавати» порушений не був.

«Це вже після нас видали Путіну Цемаха, учасника і свідка для нідерландського суду причетності Путіна до збиття малайзійського «Боїнга». Це вже після нас на вимогу Путіна Зеленський звільнив прямо з лави підсудних беркутів, що розстрілювали Майдан...» – констатував Порошенко.

При цьому він додав, що у політику Віктор Медведчук повернувся у 2019 році під час парламентських виборів.

«Наша комунікація з Медведчуком припинилася на початку вісімнадцятого, коли стало ясно, що його кум Путін до президентських виборів нікого звільняти не стане», – зазначив експрезидент.

«Озираючись нині в чотирнадцятий рік, розумію, що з рішення, яке я тоді вимушено прийняв по Медведчуку, ми витиснули по максимуму. Ми звільнили людей. Не перший раз мені за те рішення намагаються виставити рахунок, і хай. Головне – тисячі людей повернулися додому. Їхні життя важливіші, ніж мої білі рукавички», – зазначив Петро Порошенко.

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