Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Зеленський вакцинувався від коронавірусу
Зеленський вакцинувався від коронавірусу
Зеленский: план «реставрация»
Зеленский: план «реставрация»
Олексій Чернишов: «Ми ще раз підкреслили неможливість підвищення тарифів. І мери під цим підписались»
Олексій Чернишов: «Ми ще раз підкреслили неможливість підвищення тарифів. І мери під цим підписались»
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
​Поліція повідомила про підозру 27-річній львів’янці за продаж власних інтимних фото
​Поліція повідомила про підозру 27-річній львів’янці за продаж власних інтимних фото
Аваков не бачить підстав для санкцій проти Порошенка
Аваков не бачить підстав для санкцій проти Порошенка
Черга за щепленнями в Дії. Що з нею не так?
Черга за щепленнями в Дії. Що з нею не так?
Останній імператор
Останній імператор
ГоловнаПолітика

Профільний комітет рекомендує Раді прийняти законопроєкт про "дерадянізацію" законодавства

Він скасовує понад 1 тис. актів законодавчих органів СРСР і УРСР.

Профільний комітет рекомендує Раді прийняти законопроєкт про "дерадянізацію" законодавства
Фото: president.gov.ua

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект №4284 про "дерадянізацію" законодавства України.

Відповідне рішення члени комітету прийняли на засіданні в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Є пропозиція: рекомендувати Верховній Раді України проект №4284 за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу", - озвучив рішення керівник комітету, депутат від "Слуги народу" Андрій Клочко.

Нагадаємо, у жовтні у миниулого року у Раді зареєстровали законопроєкт №4284 "Про дерадянізацію законодавства України".

Він скасовує понад 1 тис. актів законодавчих органів СРСР і УРСР, а також визначає більш 5 тисяч актів Союзу РСР і Української РСР такими, що не застосовуються на території України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також