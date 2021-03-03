Профільний комітет рекомендує Раді прийняти законопроєкт про "дерадянізацію" законодавства

Він скасовує понад 1 тис. актів законодавчих органів СРСР і УРСР.

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект №4284 про "дерадянізацію" законодавства України.

Відповідне рішення члени комітету прийняли на засіданні в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Є пропозиція: рекомендувати Верховній Раді України проект №4284 за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу", - озвучив рішення керівник комітету, депутат від "Слуги народу" Андрій Клочко.

Нагадаємо, у жовтні у миниулого року у Раді зареєстровали законопроєкт №4284 "Про дерадянізацію законодавства України".

Він скасовує понад 1 тис. актів законодавчих органів СРСР і УРСР, а також визначає більш 5 тисяч актів Союзу РСР і Української РСР такими, що не застосовуються на території України.