Аваков не бачить підстав для санкцій проти Порошенка
Аваков не бачить підстав для санкцій проти Порошенка
Зеленский: план «реставрация»
Зеленский: план «реставрация»
​Поліція повідомила про підозру 27-річній львів’янці за продаж власних інтимних фото
​Поліція повідомила про підозру 27-річній львів’янці за продаж власних інтимних фото
Олексій Чернишов: «Ми ще раз підкреслили неможливість підвищення тарифів. І мери під цим підписались»
Олексій Чернишов: «Ми ще раз підкреслили неможливість підвищення тарифів. І мери під цим підписались»
Останній імператор
Останній імператор
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
Черга за щепленнями в Дії. Що з нею не так?
Черга за щепленнями в Дії. Що з нею не так?
Зеленський вакцинувався від коронавірусу
Зеленський вакцинувався від коронавірусу
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
ГоловнаПолітика

Нардепів "Голосу" запросили до ДБР у справі про можливе "кнопкодавство" за призначення Шкарлета

Парламентарі викликаються в якості свідків. 

Фото: Ярослав Железняк Telegram
ДБР викликає на допит в якості свідків народних депутатів від фракції "Голос" Інну Совсун, Ярослава Железняка, Наталю Піпу та Ольгу Стефанішину

Їх запрошують свідчити у справі про можливе "кнопкодавство" за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Фото повістки до Апарату парламенту оприлюднив у Telegram Железняк.

Заява до правоохоронних органів була написана Інною Совсун.

"На думку І. Совсун, вказане рішення було прийняте з грубими технічними порушеннями", - йдеться у документі.

Нагадаємо, що Шкарлет був призначений мінімальною кількістю голосів, тобто кожен голос був вирішальний. Після цього фракція "Голос" заявила про кнопкодавство. Як повідомив депутат від фракції Ярослав Железняк, відомо щонайменше про чотири випадки неперсонального голосування.

18 січня Офіс генпрокурора відкрив справу про "кнопкодавство" під час призначення Шкарлета. 

На тлі скандалу з призначенням Шкарлета у Раді нарешті включили сенсорну систему, яка запобігає кнопкодавству. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також