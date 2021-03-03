Нардепів "Голосу" запросили до ДБР у справі про можливе "кнопкодавство" за призначення Шкарлета

Фото: Ярослав Железняк Telegram

Їх запрошують свідчити у справі про можливе "кнопкодавство" за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Фото повістки до Апарату парламенту оприлюднив у Telegram Железняк.

Заява до правоохоронних органів була написана Інною Совсун.

"На думку І. Совсун, вказане рішення було прийняте з грубими технічними порушеннями", - йдеться у документі.

Нагадаємо, що Шкарлет був призначений мінімальною кількістю голосів, тобто кожен голос був вирішальний. Після цього фракція "Голос" заявила про кнопкодавство. Як повідомив депутат від фракції Ярослав Железняк, відомо щонайменше про чотири випадки неперсонального голосування.

18 січня Офіс генпрокурора відкрив справу про "кнопкодавство" під час призначення Шкарлета.

На тлі скандалу з призначенням Шкарлета у Раді нарешті включили сенсорну систему, яка запобігає кнопкодавству.