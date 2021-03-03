Байдена запросили на святкування 30-річчя Незалежності України

Чи прийняв президент США запрошення, у МЗС не уточнили.

Президент Володимир Зеленський запросив свого американського колегу Джо Байдена відвідати Україну і взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та святкуванні 30-ї річниці Незалежності України в серпні.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ, передає Радіо Свобода.

Відповідаючи на запитання про підготовку візиту Зеленського до США, який анонсували в Офісі президента, у МЗС повідомили, що "організація і проведення взаємних візитів на рівні голів держав залишається на постійному порядку денному українсько-американських відносин".

"Організація візиту президента України до США потребує здійснення комплексу заходів для його належного змістовного наповнення, зокрема досягнення предметних домовленостей у політичній, безпековій, військовій, торговельній та інвестиційній сферах. Нині відбувається постійна цілеспрямована робота за всіма напрямами", – йдеться в повідомленні.

За даними МЗС, у лютому відбулися телефонні розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

У МЗС не уточнили, коли можна очікувати візиту Володимира Зеленського до США і чи прийняв Джо Байден запрошення приїхати в Україну в серпні.

Щодо підготовки азійського турне, то, за даними міністерства, "через складну епідеміологічну ситуацію у світі процес дипломатичного погодження графіку візитів президента України Володимира Зеленського до країн Азії наразі триває".

25 лютого в Офісі президента повідомили, що дипломати працюють над підготовкою візиту президента України до США і його "великого азійського турне". Конкретних дат планованих візитів там не навели.

Зазначимо, що Байден приїжджав в Україну у листопаді 2014 року. Тоді він займав посаду віце-президента США.

23 лютого голова МЗС Кулеба повідомив про підготовку телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і президентом України Володимиром Зеленським. У січні президент України подивився інаугурацію Байдена і запросив його в Київ.

7 листопада Зеленський привітав Байдена з перемогою на виборах президента США. Він наголосив, що Україна і США завжди співпрацювали в сфері безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією. А дружба між країнами стає тільки міцнішою. Зеленський також вважає, що Байден як президент США може значно посилити "нормандський процес".

Раніше Кулеба назвав Байдена "першим президентом США, якому не треба пояснювати, що таке Україна".