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Глава МЗС повідомив про підготовку телефонної розмови між Байденом і Зеленським

"Контакти між Україною і новою адміністрацією президента Байдена вже активно розвиваються".

Глава МЗС повідомив про підготовку телефонної розмови між Байденом і Зеленським
Фото: mfa.gov.ua

Готується телефонна розмова між президентом США Джо Байденом і президентом України Володимиром Зеленським.

Про це на пресконференції після переговорів з главою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом у Києві повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Контакти між Україною і новою адміністрацією президента Байдена вже активно розвиваються. Відбулася моя розмова з державним секретарем Блінкеном. Відбулася розмова між міністрами оборони Сполучених Штатів і України. Наше посольство у Вашингтоні підтримує буквально щоденний регулярний контакт із Радою національної безпеки США. Тому взаємодію вже налагоджено, й одне з питань, над яким ми активно працюємо, - це організація телефонної розмови між президентами Зеленським і Байденом", - цитує очільника українського МЗС "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що США повинні відновити стратегічне партнерство з Україною, а президент Джо Байден подзвонити президенту України Володимиру Зеленському.

Волкер зазначив, що Президент Байден говорив з Володимиром Путіним про Україну лише за тиждень перебування на цій посаді, без попередніх консультацій з Україною, яка є жертвою російської агресії. “Він досі не розмовляв з президентом Зеленським, проте зателефонував главам майже 30 інших держав”, – сказав Волкер.

Раніше президент США Джо Байден на спеціальній сесії Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що підтримка суверенітету і територіальної цілісності України продовжує мати життєво важливе значення для країн Європи і США.

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