Держсекретар США у розмові з Кулебою підтвердив готовність надати Україні летальну зброю

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з головою МЗС України Дмитром Кулебою підтвердив готовність надати Україні летальну зброю.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

"Ентоні Блінкен запевнив Дмитра Кулебу у готовності нової адміністрації США розвивати міцну економічну та військову підтримку України, включно з наданням летальної зброї", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Кулеба підкреслив важливість залучення США до реалізації Кримської платформи і отримав запевнення в підтримці США цієї ініціативи.

Співрозмовники приділили окрему увагу спільним зусиллям з протидії гібридним загрозам та дезінформації. Кулеба поінформував Блінкена про ініціативу зі створення в Україні міжнародного центру з протидії дезінформації та пропаганді та підкреслив готовність нашої держави ділитися передовим досвідом у цій сфері.

Нагадаємо, у жовтні минулого року тожі ще кандидат у президенти США Джо Байден пообіцяв у разі обрання надати Україні летальну зброю. Пізніше Блінкен також підтвердив наміри адміністрації Байдена забезпечити надання Україні летальної зброї.

На початку російської агресії проти України у 2014 році США не наважилися надати нашій країні летальну зброю. У Білому Домі справді була тривала суперечка з цього питання, однак зупинилися на думці, що постачання зброї Україні "підхльоснуть" Росію до ескалації конфлікту.

У грудні 2017 року видання The Washington Post повідомило, що адміністрація Дональда Трампа схвалила продаж Україні летальної зброї на $41,5 млн. Зазначалося, що Україні нададуть самозарядні великокаліберні снайперські гвинтівки M107A1, боєприпаси, а також супутні деталі і аксесуари. Пізніше американські ЗМІ повідомили, що загальна вартість оборонного пакету складе $ 47 млн. Він включатиме 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок Javelin. Також американське видання BuzzFeed з посиланням на джерела в американському уряді написало, що Трамп не хоче давати Україні зброю безкоштовно.

У грудні 2020 року Україна уклала контракт з США на поставку ПТРК Javelin. Перша партія "Джавелінів" на $47 млн надійшла в Україну навесні 2018 року. Тодішній посол Марі Йованович говорила, що за цю зброю Україна не платила.

Незабаром після цього спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що програма військової допомоги Україні передбачає як безкоштовне озброєння, так і його продаж. Влітку 2019 року Посольство США повідомило, що Україна вперше попросила США продати озброєння.