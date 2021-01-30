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ЄС вітає виділення Україні 117 тисяч доз вакцин від ковіду в рамках програми COVAX

"Team Europe" анонсувала виділення більше 870 млн євро на підтримку ініціативи.

ЄС вітає виділення Україні 117 тисяч доз вакцин від ковіду в рамках програми COVAX
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз вітає виділення Україні 117 тисяч доз вакцин від COVID-19 виробництва компаній Pfizer/BioNTech в рамках механізму COVAX.

Про це повідомляє представництво ЄС в Україні.

Відповідне рішення було ухвалено 30 січня. "Team Europe", до якої залучені Єврокомісія, Європейський інвестиційний банк та держави-члени, анонсувала виділення більше 870 млн євро на підтримку ініціативи COVAX.

"COVID-19 став безпрецедентним викликом для усього світу. Коронавірус впливає на наше здоров’я, роботу, родини та якість життя. Вакцинація відіграє ключову роль у перемозі над пандемією. Жоден із нас не знаходиться в безпеці, доки безпека не гарантована для всіх. Засновуючись на принципах «Team Europe», Європейський Союз із гордістю підтримує зусилля COVAX із забезпечення наших партнерів вакциною, і Україна стала однією із перших таких країн", - зазначив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Він також роозповів, що ЄС спільно з іншими міжнародними партнерами працює над тим, щоб підтримати запуск вакцинації в Україні у лютому. Вакцина, направлена в рамках першої частини допомоги від ініціативи COVAX, пройшла сертифікацію Європейського агентства з лікарських засобів.

"Ми вітаємо бажання Уряду спершу розпочати вакцинацію серед груп населення, що перебувають у групі ризику, таких як медичний персонал, який займається лікуванням пацієнтів із COVID-19", - сказав Маасікас.

COVAX – це ключовий елемент у межах глобальної Ініціативи щодо пришвидшення доступу до засобів боротьби з COVID-19. Ця Ініціатива створена з метою співпраці для якомога швидшої розробки, виготовлення та рівноправного доступу до тестів на ковід, лікарських засобів та вакцин. У грудні минулого року COVAX офіційно схвалив запит України на вакцину від коронавірусу для 4 мільйонів людей..

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