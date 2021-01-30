За добу від ковіду померло 14 киян

У Києві за минулу добу, 29 січня виявили 341 хворого на коронавірус.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Захворіли 193 жінки віком від 19 до 89 років, 131 чоловік віком від 22 до 89 років, 9 дівчаток віком від 1 до 17 років та 8 хлопчиків від 3 до 15 років. Серед хворих 15 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 50 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 85, у Дарницькому – 64 та в Подільському районі – 42 випадки.

Померли 14 людей. Одужали за минулу добу 2129 людей.

Зазначимо, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 128 174.

Усього коронавірус забрав життя 2349 киян. Подолав хворобу 67 851 мешканець Києва.

Нагадаємо, 29 січня в Україні виявили 4 685 нових випадків ковіду, одужало 11 317 осіб.