За добу в Україні виявили 4 685 нових випадків ковіду, одужало 11 317 осіб

За минулу добу, 29 січня в Україні зафіксовано 4 685 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 200 дітей та 336 медпрацівників.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Летальних випадків – 149, госпіталізовано 1 906 осіб.
Одужало 11 317 осіб, за добу здійснено 41 781 тестувань: методом ПЛР – 23 871 і методом ІФА – 17 910.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (412), Львівській (353), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях, а також у Києві (341).
Статистика за добу у регіонах:
- м. Київ – 341 випадок;
- Вінницька область – 241 випадок;
- Волинська область – 146 випадків;
- Дніпропетровська область – 335 випадків;
- Донецька область – 170 випадків;
- Житомирська область – 158 випадків;
- Закарпатська область – 245 випадків;
- Запорізька область – 220 випадків;
- Івано-Франківська область – 412 випадків;
- Київська область – 325 випадків;
- Кіровоградська область – 36 випадків;
- Луганська область – 108 випадків;
- Львівська область – 356 випадків;
- Миколаївська область – 84 випадки;
- Одеська область – 174 випадки;
- Полтавська область – 104 випадки;
- Рівненська область – 116 випадків;
- Сумська область – 77 випадків;
- Тернопільська область – 124 випадки;
- Харківська область – 280 випадків;
- Херсонська область – 52 випадки;
- Хмельницька область – 123 випадки;
- Черкаська область – 155 випадків;
- Чернівецька область – 186 випадків;
- Чернігівська область – 117 випадків.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 216 278 осіб, одужало – 1 014 658, летальних випадків – 22 628 і проведено ПЛР-тестувань – 6 232 960.
Нагадаємо, Уряд наступного тижня оприлюднить інформацію щодо нових домовленостей щодо постачання вакцини від коронавірусу.
Станом 29 січня в українських лікарнях з діагнозом COVID-19 і з підозрою на COVID-19 перебуває 18 302 особи.