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За добу в Україні виявили 4 685 нових випадків ковіду, одужало 11 317 осіб

Летальних випадків – 149.

За минулу добу, 29 січня в Україні зафіксовано 4 685 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 200 дітей та 336 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 149, госпіталізовано 1 906 осіб.

Одужало 11 317 осіб, за добу здійснено 41 781 тестувань: методом ПЛР – 23 871 і методом ІФА – 17 910.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (412), Львівській (353), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях, а також у Києві (341).

Статистика за добу у регіонах:

  • м. Київ – 341 випадок;
  • Вінницька область – 241 випадок;
  • Волинська область – 146 випадків;
  • Дніпропетровська область – 335 випадків;
  • Донецька область – 170 випадків;
  • Житомирська область – 158 випадків;
  • Закарпатська область – 245 випадків;
  • Запорізька область – 220 випадків;
  • Івано-Франківська область – 412 випадків;
  • Київська область – 325 випадків;
  • Кіровоградська область – 36 випадків;
  • Луганська область – 108 випадків;
  • Львівська область – 356 випадків;
  • Миколаївська область – 84 випадки;
  • Одеська область – 174 випадки;
  • Полтавська область – 104 випадки;
  • Рівненська область – 116 випадків;
  • Сумська область – 77 випадків;
  • Тернопільська область – 124 випадки;
  • Харківська область – 280 випадків;
  • Херсонська область – 52 випадки;
  • Хмельницька область – 123 випадки;
  • Черкаська область – 155 випадків;
  • Чернівецька область – 186 випадків;
  • Чернігівська область – 117 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 216 278 осіб, одужало – 1 014 658, летальних випадків – 22 628 і проведено ПЛР-тестувань – 6 232 960.

Нагадаємо, Уряд наступного тижня оприлюднить інформацію щодо нових домовленостей щодо постачання вакцини від коронавірусу.

Станом 29 січня в українських лікарнях з діагнозом COVID-19 і з підозрою на COVID-19 перебуває 18 302 особи.

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