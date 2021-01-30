За добу в Україні виявили 4 685 нових випадків ковіду, одужало 11 317 осіб

За минулу добу, 29 січня в Україні зафіксовано 4 685 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 200 дітей та 336 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 149, госпіталізовано 1 906 осіб.

Одужало 11 317 осіб, за добу здійснено 41 781 тестувань: методом ПЛР – 23 871 і методом ІФА – 17 910.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (412), Львівській (353), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях, а також у Києві (341).

Статистика за добу у регіонах:

м. Київ – 341 випадок;

Вінницька область – 241 випадок;

Волинська область – 146 випадків;

Дніпропетровська область – 335 випадків;

Донецька область – 170 випадків;

Житомирська область – 158 випадків;

Закарпатська область – 245 випадків;

Запорізька область – 220 випадків;

Івано-Франківська область – 412 випадків;

Київська область – 325 випадків;

Кіровоградська область – 36 випадків;

Луганська область – 108 випадків;

Львівська область – 356 випадків;

Миколаївська область – 84 випадки;

Одеська область – 174 випадки;

Полтавська область – 104 випадки;

Рівненська область – 116 випадків;

Сумська область – 77 випадків;

Тернопільська область – 124 випадки;

Харківська область – 280 випадків;

Херсонська область – 52 випадки;

Хмельницька область – 123 випадки;

Черкаська область – 155 випадків;

Чернівецька область – 186 випадків;

Чернігівська область – 117 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 216 278 осіб, одужало – 1 014 658, летальних випадків – 22 628 і проведено ПЛР-тестувань – 6 232 960.

Нагадаємо, Уряд наступного тижня оприлюднить інформацію щодо нових домовленостей щодо постачання вакцини від коронавірусу.

Станом 29 січня в українських лікарнях з діагнозом COVID-19 і з підозрою на COVID-19 перебуває 18 302 особи.