В Україні затвердили календарний план вакцинації від коронавірусу у 2021-му

На засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 29 січня Міністерство охорони здоров'я представило календарний план вакцинації українців від коронавірусу.

Про це інформує пресслужба Кабінету міністрів.

"Вакцинування людей повинне розпочатись у лютому. У нас є затверджений Національний план, який визначає 5 етапів вакцинації. Усе це має бути відображене в Календарному плані на цей рік. Зокрема, хто, коли й де зможе безкоштовно отримати ефективну вакцину від коронавірусу", - підкреслив голова уряду Денис Шмигаль.

Календарний план вакцинації населення у 2021 році презентував головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зауважив, що оперативний штаб з протидії вакцинокерованим інфекціям у МОЗ, з урахуванням соціологічних опитувань, визначив прогнозовану кількість вакцин для закупівлі Україною на рівні 15 мільйонів додаткових доз.

За словами Віктора Ляшка, холодовий ланцюг в Україні сьогодні може забезпечити зберігання будь-якого виду вакцин (від -70°C і до +8°C), які вже пройшли реєстрацію.

"Державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила відповідний Календарний план", - повідомляють у Кабміні.

У грудні Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Документ розробили фахівці Центру громадського здоров’я України разом з експертами ВООЗ та ЮНІСЕФ. Тоді зазначалося, що план оновлюватимуть щодва тижні, аби він відповідав реальній ситуації - залежно від інформації про етапи розробки вакцин, кваліфікаційні та реєстраційні процедури, поставки вакцин. Загалом же мета плану - упродовж 2021-2022 років охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше 50 % населення України (20 млн людей).

25 січня президент Володимир Зеленський доручив розробити детальний план вакцинації по кожній області.

Як повідомляли, Україна у межах COVAX може отримати вакцини Pfizer, AstraZeneca, Novavax і Sanofi.

Нагадаємо, згідно з результатами соцопитування більше половини українців не хочуть вакцинуватися від ковіду навіть безкоштовно.