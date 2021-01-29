Євросоюз обмежив експорт вакцин від COVID-19

Єврокомісія офіційно запровадила обмеження на вивезення з Євросоюзу вакцини від коронавірусу.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті Єврокомісії.

"Цей імплементаційний акт, прийнятий за терміновою процедурою та опублікований сьогодні, передбачає отримання дозволів на експорт вакцин COVID-19 за межі ЄС до кінця березня 2021 року. Ця схема застосовується лише до експорту вакцин від компаній, з якими ЄС заздалегідь уклав угоди на купівлю", - йдеться у заяві.

Згідно з документом, виключенням для експорту будуть вакцини, призначені для гуманітарної допомоги країнам у рамках механізму COVAX, а також для сусідів ЄС. Серед країн, для перевезення вакцини в які не потрібно буде додаткове схвалення, є й Україна як член програми "Східного партнерства".

Наголошується, що такий крок повністю узгоджується з міжнародними зобов'язаннями ЄС у рамках Світової організації торгівлі та G20, а також відповідно до того, що ЄС запропонував у контексті ініціативи СОТ щодо торгівлі та охорони здоров'я.

У комісії зазначають, що обмеження запроваджені з метою "забезпечити своєчасний доступ до вакцин проти COVID-19 для всіх громадян Євросоюзу і вирішити поточну непрозорість експорту вакцин за межі ЄС".

Напередодні ЗМІ повідомляли, що ЄС може зупинити експорт вакцин проти COVID-19 через дефіцит.

Сьогодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна готова викупити надлишки вакцин від COVID-19 у держав ЄС. За його словами, "механізм вже практично створений і нам потрібні лише політичні рішення країн".