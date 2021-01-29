Novavax заявила про 89% ефективності своє вакцини від коронавірусу на третій стадії випробувань у Британії

Другу стадію провели у ПАР, де циркулює новий штам ковіду. Там ефективність склала 60%.

Американська компанія Novavax повідомила про завершення в Великобританії третьої стадії випробувань вакцини від коронавірусу NVX-CoV2373. Виробник заявив про 89,3% ефективності, зокрема і проти "британського" штаму.

Про це йдеться у офіційному зверненні компанії.

"Кандидат на вакцину проти коронавірусу, препарат NVX-CoV2373, створений на основі білків. Досяг кінцевої крапки з ефективністю 89,3% за результатами третьої фази клінічних випробувань, проведених у Сполученому Королівстві (Великобританії)", - йдеться у повідомленні.

У випробуванні брали участь понад 15 000 учасників віком від 18 до 84 років. Перший проміжний аналіз засновано на 62 випадках інфікування коронавірусом, з яких 56 спостерігалися в групі плацебо і 6 - у групі вакцинованих препаратом. Згідно із заявою компанії, це свідчить про ефективність у 89,3%.

Також компанія повідомила про завершення другої фази випробувань препарату у Південній Африці. Згідно з заявою, вакцина показала 60-відсоткову ефективність у профілактиці легкої, тяжкої і середньої форми захворювання. Виконавчий директр Дослідницького відділу аналітики та інфекційних захворювань компанії Wits, головний дослідник випробування вакцини у ПАР професор Шабір Мадді заявив, що зниження на 60% ризику захворювання коронавірусом серед вакцинованих південноафриканців "підкреслює цінність вакцини для запобігання хворобі, викликаної тривожним штамом, який циркулює у Південній Африці".

"Це перша вакцина проти коронавірусу, для якої у нас є об'єктивні докази того, що вона захищає від штаму, який переважає у Південній Африці", - зазначив професор.

Нагадаємо, що доклінічні випробування вакцини Novavax NVX-CoV2373 показали високу імуногенність та високі рівні антитіл, що нейтралізують вірус. Препарат не містить живих компонентів вірусу і складається з тих його частин, які викликають імунну відповідь.

У січні стало відомо, що Україна вела перемовини з найбільшим світовим виробником вакцин Serum Institute of India щодо закупівлі кандидату в вакцини від коронавірусу NVX-CoV2373. Цей кандидат у вакцини виробляється в Індії, але був розроблений американською компанією Novavax, третя стадія випробувань проводиться у США, Великобританії та Мексиці.

Згодом прем'єр-міністр України повідомив, що держава може отримати препарат від Novavax у межах ініціативи COVAX.