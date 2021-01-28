Нардепи в першому читанні підтримали законопроєкт, що дозволяє почати екстрену вакцинацію від ковіду

Документ дозволяє проводити екстрену реєстрацію препаратів, як це відбувається у ЄС і США.

Народні депутати в першому читанні підтримали проєкт закону, що дозволяє виконувати реєстрацію вакцин під зобов'язання для їх екстреного застосування. Це дозволяє якнайшвидше почати вакцинацію від коронавірусу.

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що між першим і другим читанням до проєкту мають внести важливі зміни, а завтра за нього голосуватимуть в цілому. За основу проголосували 318 нардепів.

Цей документ дає можливість громадянам отримати необхідні вакцини, а виробники повинні проводити післяреєстраційні випробування препаратів. Голова комітету з питань охорони здоров'я Максим Радуцький під час представлення пояснив, що зараз жодна вакцина від коронавірусу не може бути зареєстрована в Україні, оскільки вони поки не мають повного реєстраційного досьє.

Втім у провідних країнах світу від коронавірусу вже вакцинують, оскільки передбачена процедура екстреної реєстрації під зобов'язання. Комітет рекомендував ухвалити закон, але пропонує передбачити запобіжник для реєстрації вакцин невідомого походження.

Документ передбачає прискорену держреєстрацію вакцини за умови, що дозвіл на її екстрене застосування надали компетентні органи, зокрема, США, Великобританії, Євросоюзу, Японії, Індії, Китаю - принаймні однієї з цих країн.

Це відкриє можливість використовувати в Україні вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Нагадаємо, що у інтерв'ю LB.ua головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що уже в лютому в межах ініціативи COVAX Україна може отримати мРНК-вакцину від коронавірусу, яка вимагає зберігання від -20 до -80 градусів за Цельсієм. Препаратом може бути розробка німецької та американської компаній Pfizer/BioNTech. Також, ймовірно, в Україну могли б поставити препарат Moderna.

Пізніше президент та прем'єр-міністр підтвердили, що вакцинацію від коронавірусу почнуть у лютому, приблизно на другому тижні місяця. Денис Шмигаль зазначив, що Україна в межах ініціативи COVAX може отримати чотири різні вакцини від ковіду. Це препарат Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Novavax та Sanofi.