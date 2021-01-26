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У світі зафіксували понад 100 млн випадків COVID-19

Україна у загальній статистиці посідає 17 місце.

У світі зафіксували понад 100 млн випадків COVID-19
Фото: EPA/UPG

У світі станом на ранок 26 січня зафіксовано більш як 100,2 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19 і понад 2,1 млн пов’язаних із коронавірусом смертей.

Про це свідчать дані Worldometer.

Так, у світі виявлено 100 286 772 випадки COVID-19, одужали 72 313 625 осіб.

2 149 507 пацієнтів з коронавірусом померли. Зараз хворіє 25 821 385 людей, з них 110 255 (0,4%) - у важкому стані.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці залишаються США (25 861 597), Індія (10 677 710), Бразилія (8 872 964), Росія (3 738 690), Велика Британія (3 669 658).

Коронавірус зафіксували у 219 країнах та територіях.

Україна у загальній статистиці посідає 17 місце.

Як повідомляли, за минулу добу в Україні виявили 2 779 нових випадків ковіду, 12 538 людей одужали. Зафіксовано 133 пов’язаних з ускладненнями коронавірусної хвороби смертей.

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