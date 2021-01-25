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​Степанов назвав динаміку захворюваності на ковід "достатньо оптимістичною"

За тиждень виявили менше 31 тисячі нових випадків.

​Степанов назвав динаміку захворюваності на ковід "достатньо оптимістичною"
Фото: Youtube / КабМін

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що динаміка захворюваності на ковід свідчить про стабілізацію ситуації.

"За минулий тиждень було виявлено 30 612 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Це майже на 14 тисяч менше, ніж було позаминулого тижня... Було госпіталізовано 11 630 людей, це менше, ніж позаминулого тижня, - було 13 555 пацієнтів. Також у нас зберігається тенденція щодо кількості виписаних з лікарень - вона більша, ніж госпіталізованих. Такі цифри, така достатньо оптимістична статистика вказує на стабілізацію ситуації, на покращення ситуації з COVID-19", - сказав міністр на щоденному брифінгу в понеділок.

На минулому тижні зробили 144 тисячі лабораторних тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції і 20 тисяч швидких тестів на антиген. Степанов визнав, що це мало і закликав при будь-яких симптомах хвороби звертатися до сімейного лікаря і просити про тест.

Минулого тижня Київська школа економіки оприлюднила аналіз, згідно з яким "зниження офіційної статистики нових випадків поки що не може однозначно вказувати на те, що українці стали менше хворіти на COVID-19". 

Нагадаємо, що 8-24 січня в Україні діяли жорсткі карантинні обмеження, а з 25 січня їх послаблюють. Список чинних заборон та дозволів - тут.

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