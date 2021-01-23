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На ковід захворів ще 51 український військовослужбовець

Станом на сьогодні, 23 січня в Збройних Силах України на коронавірус хворіє 751 особа.

На ковід захворів ще 51 український військовослужбовець
Фото: ukrinform.ua

За минулу добу у Збройних силах України зареєстровано 51 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 13 осіб.

Станом на  сьогодні, 23 січня в Збройних Силах України на коронавірус хворіє 751 особа.

Всього за час пандемії одужало – 14 432 особи, летальних випадків – 39.

“На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 128 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 18 осіб”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за останню добу, 22 січня в Україні виявлено 4 928 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник. За минулу добу госпіталізовано 1 862 особи, зафіксовано 116 летальних випадків.

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