Франція вимагатиме негативний тест на COVID-19

Тест потрібно здати не раніше ніж за 72 години до поїздки.

З 24 січня при в’їзді у Францію необхідно буде надати негативний тест на наявність коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Associated Press.

Тест потрібно здати не раніше ніж за 72 години до поїздки. Контроль за дотриманням правил буде здійснюватися як в аеропортах, так і в портах.

Повідомляється, що нововведення не поширюється на водіїв вантажівок і людей, які працюють в прикордонних районах.

Тим, хто в'їжджає до Франції з неєвропейських країн потрібно буде не тільки здати тест на COVID-19, але і залишатися протягом семи днів на карантині на території країни.

За час пандемії коронавируса, за останніми даними, у Франції було зафіксовано майже 3 млн випадків зараження COVID-19. Країна займає шосте місце в світі за кількістю заражень. Від ускладнень хвороби померли майже 72 тис. людей.

Нагадаємо, 19 січня уряд Ізраїлю змінив правила в'їзду на територію країни через ситуацію з поширенням коронавірусу Covid-19. Усіх пасажирів міжнародних авіакомпаній зобов’яжуть пред'явити негативний тест на коронавірус перед посадкою на рейс до країни.