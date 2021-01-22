Сенат США затвердив генерала у відставці Лойда Остіна на посаду голови Пентагону

Сенат Конгресу США затвердив кандидатуру генерала Сухопутних сил у відставці Ллойда Остіна на посаду міністра оборони.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

До цього кандидатуру Остіна підтримав сенатський комітет з питань збройних сил.

Остін став першим афроамериканцем на посаді голови Пентагона.

Ллойд Остін, випускник військової академії Вест-Пойнт. Він пройшов шлях від командира піхотного взводу у Німеччині, до командувача Центральним командуванням збройних сил США. Відповідно до американського законодавства, міністром оборони може бути тільки цивільна особа. Відставні військові можуть займати цю посаду тільки після закінчення семи років після виходу у відставку з армії.

Як виняток, відставний військовий, термін відходу якого з армії становить менше семи років, може стати міністром оборони тільки за рішенням Конгресу. Остін залишив військову службу у 2016 році. Таким чином, рішення Палати представників і Сенату відкриває йому шлях до міністерської посади.

У вівторокв Комітеті зі збройних послуг Сенату США відбулись слухання із затвердження Остіна на посаду очільника Пентагону, передає "Голос Америки".

У своєму виступі перед законодавцями Остін назвав основним викликом для США пандемію коронавірусу.

Серед зовнішніх загроз, Остін переконаний, що "Китай становить найбільше занепокоєння серед конкурентів, які постали перед нами", хоча "Росія також є загрозою". На думку Остіна, загрозза з боку РФ зменшується, однак, все ще може "нанести значної шкоди" в кіберпросторі та через операції впливу.

Остін також схвалив поєднання летальної та нелетальної зброї у допомозі Україні з боку США і висловився на підтримку продовження надання такої допомоги.

Нагадаємо, кандидатуру Остіна запропонував 46-й президент США Джозеф Байден. Робочі відносини Байдена та Остіна були встановлені за часів адміністрації Барака Обами, генерал також консультував перехідну группу з питань національної безпеки.

Ім'я Ллойда Остіна як найбільш вірогідного претендента на посаду глави Пентагону називалося ще наприкінці листопада. Зараз генерал є членом ради директорів компаній “Tenet Healthcare”, “United Technologies” та “Nucor”.

20 січня в адміністрації Байдена призначили в.о. глави Пентагону Девіда Норквіста.

Також Байден вже представив кандидатів на ключові посади у своїй адміністрації. Він планує призначити Ентоні Блінкена держсекретарем, Алехандро Майоркаса - міністром внутрішньої безпеки, Авріл Хейнс - директором Національної розвідки, Лінду Томас-Грінфілд - послом США в ООН, Джейка Саллівана - радником з національної безпеки і Джона Керрі - спеціальним посланником президента з питань клімату.