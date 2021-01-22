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Речницю Навального арештували на 9 діб

Соратники Навального збирають у Москві мітинг на підтримку опозиціонера на 23 січня.

Речницю Навального арештували на 9 діб
Фото: скрін відео

Речницю російського опозиціонера Олексія Навального Кіру Ярмиш у Росії заарештували на 9 діб.

Про це Ярмиш написала у твіттері.

Речниця Навального закликала росіян до участі у протестах 23 січня.

"Заарештували на 9 діб. Ну, ви знаєте, що робити. 23 січня 14.00, центральні вулиці ваших міст", - написала вона.

Раніше в Москві затримали співробітника відділу розслідувань Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Георгія Албурова і юриста цього фонду Любов Соболь.

Соратники Навального збирають у Москві мітинг на підтримку опозиціонера на 23 січня.

Навального 17 січня затримали відразу після прильоту з Німеччини, де він проходив кількамісячне лікування після отруєння "Новачком". Він провів ніч у поліцейському відділку, адвокатів до нього не пустили. Також затримали 68 людей, які зустрічали опозиціонера чи проводили заходи на його підтримку. 

Наступного дня політика заарештували на 30 діб через звинувачення у порушенні правил відбування умовного покарання в справі "Ів Роше".

За даними Bloomberg, Навального можуть посадити на 13,5 років.

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