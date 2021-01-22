У Москві затримали речницю Навального

Силовики закидають їй порушення встановленого порядку організації або проведення мітингу і непокору законному розпорядженню співробітника поліції.

Речниця російського опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш повідомила про своє затримання у Москві ввечері 21 січня.

Про це вона написала у своєму Twitter.

“Повели у відділок”, - написала Ярмиш.

Вона пояснила, що силовики закидають їй порушення встановленого порядку організації або проведення мітингу і непокору законному розпорядженню співробітника поліції.

Пізніше Ярмиш додала, що суд над нею відбудеться завтра. До того часу вона залишатиметься у камері.

Ну все, меня оставляют на ночь в камере для административно задержанных. Суд будет завтра, во сколько - неизвестно. 23 января должно стать легендарным — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 21, 2021

Раніше в Москві затримали співробітника відділу розслідувань Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Георгія Албурова і юриста цього фонду Любов Соболь.

Соратники Навального збирають у Москві мітинг на підтримку опозиціонера на 23 січня.

Навального 17 січня затримали відразу після прильоту з Німеччини, де він проходив кількамісячне лікування після отруєння "Новачком". Він провів ніч у поліцейському відділку, адвокатів до нього не пустили. Також затримали 68 людей, які зустрічали опозиціонера чи проводили заходи на його підтримку.

Наступного дня політика заарештували на 30 діб через звинувачення у порушенні правил відбування умовного покарання в справі "Ів Роше".