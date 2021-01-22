Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках
В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках
У Зеленського заявили, що звільнення Немілостівого - це лише початок
У Зеленського заявили, що звільнення Немілостівого - це лише початок
"Здають нерви": Козак несподівано втрутився у засідання ТКГ
"Здають нерви": Козак несподівано втрутився у засідання ТКГ
Байден зробив символічні перестановки в Овальному кабінеті
Байден зробив символічні перестановки в Овальному кабінеті
При пожежі в будинку для літніх у Харкові загинули 15 людей (оновлено)
При пожежі в будинку для літніх у Харкові загинули 15 людей (оновлено)
В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
Байден – президент США. «Демократия возобладала»
Байден – президент США. «Демократия возобладала»
Заступника Уруського затримали з ознаками сп'яніння за кермом (оновлено)
Заступника Уруського затримали з ознаками сп'яніння за кермом (оновлено)
ГоловнаСвіт

У Москві затримали речницю Навального

Силовики закидають їй порушення встановленого порядку організації або проведення мітингу і непокору законному розпорядженню співробітника поліції.

У Москві затримали речницю Навального
Кіра Ярмиш

Речниця російського опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш повідомила про своє затримання у Москві ввечері 21 січня.

Про це вона написала у своєму Twitter.

“Повели у відділок”, - написала Ярмиш.

Вона пояснила, що силовики закидають їй порушення встановленого порядку організації або проведення мітингу і непокору законному розпорядженню співробітника поліції.

Пізніше Ярмиш додала, що суд над нею відбудеться завтра. До того часу вона залишатиметься у камері.

Раніше в Москві затримали співробітника відділу розслідувань Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Георгія Албурова і юриста цього фонду Любов Соболь.

Соратники Навального збирають у Москві мітинг на підтримку опозиціонера на 23 січня.

Навального 17 січня затримали відразу після прильоту з Німеччини, де він проходив кількамісячне лікування після отруєння "Новачком". Він провів ніч у поліцейському відділку, адвокатів до нього не пустили. Також затримали 68 людей, які зустрічали опозиціонера чи проводили заходи на його підтримку. 

Наступного дня політика заарештували на 30 діб через звинувачення у порушенні правил відбування умовного покарання в справі "Ів Роше".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також