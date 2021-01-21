США заявили про готовність долучитися до COVAX

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі підтвердив відмову Сполучених Штатів від виходу зі Всесвітньої організації охорони здоров’я і повідомив, що США приєднаються до міжнародного механізму доступу до вакцин COVAX та ініціативи ACT-Accelerator.

З такою заявою він виступив 21 січня на сесії Виконкому ВООЗ, що відбувається в онлайн-форматі.

Він повідомив, що найближчим часом президент США Джозеф Байден випустить відповідну директиву.

За словами Фаучі, Вашингтон "негайно припинить скорочення персоналу США, який був відряджений у ВООЗ". Крім того, країна відновить регулярну взаємодія з ВООЗ як "безпосередньо, так і опосередковано через центри, які співпрацюють з ВООЗ".

Сполучені Штати також "мають намір виконати свої фінансові зобов'язання перед організацією".

"Ми, США, очолимо колективні зусилля, спрямовані на зміцнення міжнародних заходів реагування на COVID-19", - запевнив він, підкресливши, що йдеться також про участь країни в глобальних діях щодо "відновлення після пандемії".

COVAX - це Глобальний фонд доступу до вакцин від коронавірусу. У роботу механізму залучені 190 країн. Відповідно до умов програми країни з високим рівнем доходів оплачують придбання вакцин для бідних держав. Згідно з планами, в рамках механізму до кінця 2021 року мають бути вироблені і рівномірно розподілені по всьому світу 2 млрд доз вакцини.

Міжнародне партнерство, яке отримало назву "Прискорювач доступу до інструментів проти COVID-19", або ACT-Accelerator, було офіційно запущено 24 квітня ВООЗ, Євросоюзом, Францією і подружжям Біллом і Меліндою Гейтс. Ця ініціатива є "глобальним партнерством і співробітництвом щодо прискорення розробки, виробництва і використання безпечних і ефективних технологій для запобігання, діагностики та лікування COVID-19". Ці технології повинні стати доступними "для всіх, хто їх потребує, в усьому світі".

Раніше повідомляли, що виробники китайських вакцин подали заявки на участь у програмі COVAX. Заявки на участь у глобальній ініціативі зареєстрували Sinovac, Sinopharm і CanSinoBio.