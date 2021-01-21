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Кількість пасажирів в поїздах далекого сполучення в 2020 році зменшилась на 70%

Перевезли тільки 16 млн осіб.

Кількість пасажирів в поїздах далекого сполучення в 2020 році зменшилась на 70%
Фото: Александр Рудоманов

Укрзалізниця відзвітувала про те, що за підсумками 2020 року перевезла в поїздах далекого сполучення тільки 16 млн пасажирів. Це на 70% менше в порівнянні з 2019 роком, коли було продано більше 53 млн квитків. У 2018 році перевезли майже 56 млн пасажирів, у 2017 році - до 60 млн.

Як повідомляється на сайті УЗ, найбільш популярним сполученням став маршрут Київ - Харків (туди й назад), тут минулого року було перевезено 712,7 тис. пасажирів.

Другим за популярністю стало сполучення Київ - Львів, перевезено 652,8 тис. пасажирів. У сполученні Київ - Дніпро було перевезено 561,8 тис. пасажирів; Київ - Вінниця - 472,6 тис., Київ - Одеса - 383,5 тис.

У 2020 році швидкісними поїздами Інтерсіті та Інтерсіті+ було перевезено 2,35 млн пасажирів. Найпопулярнішим напрямком також став маршрут Київ — Харків.

Нагадаємо, що через епідемію коронавірусної хвороби Укрзалізниця не перевозила пасажирів з 18 березня до 1 червня 2020 року (не враховуючи невелику кількість "евакуаційних" рейсів) і досі не відновила свою маршрутну мережу в повному обсязі.

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