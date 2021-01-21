НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6%, але готовий її підвищувати

Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 6%, але готовий її підвищувати, якщо інфляція буде занадто високою.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

За підсумками 2020 року інфляція становила 5% (це центральна точка встановленого НБУ цільового діапазону 5% ± 1 в. п.), але в цьому році, за прогнозами Нацбанку, вона прискориться до 7%.

"Прискорення інфляції в першому півріччі зумовлюватиметься жвавим споживчим попитом, подорожчанням енергоносіїв та гіршим торішнім врожаєм сільськогосподарських культур. Крім того, зростуть виробничі витрати бізнесу, зокрема на оплату праці. Темпи зростання адміністративно-регульованих цін залишатимуться високими внаслідок підвищення акцизів на тютюнові вироби та подорожчання електроенергії", - пояснив Нацбанку, чому інфляція збільшуватиметься.

В другому півріччі 2021 року дія цих чинників мала б вичерпатися, і уже в першій половині 2022 року загальна інфляція знову повернеться в цільовий діапазон.

В 2022–2023 роках інфляція перебуватиме близько середньострокової цілі в 5%, вважають в НБУ.

Зважаючи на присутність проінфляційних факторів, а також слабку інвестиційну активність та пригнічені настрої бізнесу на тлі посилення карантину, правління Національного банку вирішило зберегти облікову ставку незмінною, але попередило про можливість її підвищення.

"Національний банк бере до уваги погіршення інфляційних очікувань наприкінці минулого року, а також посилення фундаментального тиску на ціни з боку споживчого попиту. Якщо вплив цих факторів посилюватиметься та не буде компенсований іншими факторами, зокрема суттєвим припливом капіталу, Національний банк підвищить облікову ставку. Це дасть змогу стримати прискорення інфляції в 2021 році та повернути її до цілі в 5% у 2022 році", - сказано в пресрелізі НБУ.

Наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики, на якому можуть підвищити облікову ставку, відбудеться 4 березня.

Нагадаємо, що з 11 червня 2020 року облікова ставка знаходиться на найнижчому в історії України рівні 6%.

Для порівняння: на початку 2019 року ставка була 18%, на початку 2020 - 13,5%.

Облікова ставка НБУ - це монетарний інструмент, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир вартості залучених і розміщених грошових ресурсів. Облікова ставка є найнижчою серед відсоткових ставок НБУ і є базовим індикатором для оцінки вартості грошових коштів.