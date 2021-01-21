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​Lyft зареєстрував "дочку" в Україні

Американська компанія шукає програмістів.

​Lyft зареєстрував "дочку" в Україні
Фото: lt.wikipedia.org

Американський сервіс таксі Lyft зареєстрував "дочку" в Україні.

Кілька днів тому видання AIN.ua повідомило, що Lyft, який у США є основним конкурентом Uber, активно шукає технічних спеціалістів для роботи в Києві.

Згодом інше видання НВ помітило, що в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій з'явився запис про ТОВ "Лифт Юкрейн". Її власником є компанія Lyft з Делаверу.

"Лифт Юкрейн" зареєстрували 18 січня. Основний вид діяльності - комп'ютерне програмування.

"Lyft завжди працює над тим, щоб наймати і зберігати в штаті найталановитіших інженерів по всьому світу, і Україна відома своїми талантами вищого рівня", - відповіли в компанії на запит НВ про плани Lyft в Україні.

Запускати таксі в Києві компанія поки що не планує.

Сервіс таксі Lyft запустили 2012 року Логан Грін і Джон Ціммер.

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