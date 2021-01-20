В Енергоспівтоваристві назвали регульовану ціну на газ кроком назад

Голова секретаріату європейського Енергетичного співтовариства Янез Копач назвав повернення до регулювання ціни на газ "величезним кроком назад".

"У 2020 році газовий ринок мав дуже успішну історію – скасування ПСО для домогосподарств. На жаль, зараз ситуація змінилася і це, на мою думку, можна назвати величезним кроком назад", - сказав Копач під час дискусії Energy Club, пише УНІАН.

Копач вважає, що ринок може не витримати ціну 6,99 грн за кубометр, якщо її вирішать продовжити після 31 березня.

"Якщо ці заходи будуть тривати до кінця березня, ринок зможе якимось чином вижити. Але якщо вони будуть продовжені – це створить небезпеку подальшого існування ринкових реформ в Україні", - сказав голова секретаріату Енергоспівтовариства.

Більше того, він пропонує після скасування обмежень ціни надати всім постачальникам рівний доступ до газу вітчизняного видобутку. Дешевший український газ від «Укргазвидобування» має бути доступним на однакових умовах різ"ним учасникам ринку. Для початку це може бути не весь об'єм видобутого ресурсу, а, скажімо, 25%", - сказав Копач.

Ще одним питанням, на яке звернув увагу Копач, стало рішення надати державну підтримку всім побутовим споживачам газу в Україні, не обмежившись лише соціально незахищеними категоріями. "Тільки ці споживачі насправді потребують підтримки. Відсутність чіткого визначення для цієї категорії населення є причиною, чому досить популістичне рішення знизити ціну для всіх було прийняте більшою мірою для медіа, ніж для покращення ринкового середовища", - сказав Копач.

"Загалом, я засмучений через цей крок назад і сподіваюся, що про нього дуже скоро не будуть згадувати", - резюмував Янез Копач.

Нагадаємо, що 18 січня Кабінет міністрів визнав природний газ товаром, що має істотну соціальну значущість, та на два місяці - лютий і березень - обмежив його ціну для населення.

Він не може коштувати більше ніж 6,99 гривень за кубометр.

Якби цього не зробили, в лютому тарифи могли б підскочити до 12 гривень за кубометр.