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Кабмин может отложить запуск рынка газа для населения

"Будем краснеть перед МВФ. Тем не менее никто не опускает руки".

Кабмин может отложить запуск рынка газа для населения
Фото: energy.kyivgaz.ua

Кабинет министров может продлить еще на один месяц действие специальных обязательств (PSO) НАК "Нафтогаз Украины" по поставкам газа для населения.

Об этом сообщил глава Национальной комиссии госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк, передает Liga.net.

По его словам, де-юре, к отмене ПСО остается всего неделя, но на сегодня "единственное, что сделано - это НКРЭКУ упростила процедуру смены поставщика" газа для населения.

"Сейчас речь идет, что ПСО будет продлен на месяц и все надеются, что в течение этого месяца решатся проблемы [с переходом на газовый рынок] хотя бы частично. Главная из них – определение Поставщика газа последней надежды. Ранее еще была речь о Гарантированном поставщике, но сейчас уже об этом не никто говорит", - сказал Тарасюк.

Он сообщил, что отмена ПСО с 1 июля - одно из условий Украины перед МВФ в рамках меморандума о финансовой помощи на $5 млрд.

"Две недели назад мы подписали меморандум и уже не выполнили одно из его положений. Будем краснеть перед МВФ. Тем не менее никто не опускает руки", - отметил глава НКРЭКУ.

Напомним, накануне "Нафтогаз" отчитался о снижении цены на газ для населения в июне до 2,14 грн/куб. м.

В мае цена на газ для населения снизилась на 21%, в апреле - на 15%.

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