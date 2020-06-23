Кабмин может отложить запуск рынка газа для населения

Кабинет министров может продлить еще на один месяц действие специальных обязательств (PSO) НАК "Нафтогаз Украины" по поставкам газа для населения.
Об этом сообщил глава Национальной комиссии госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк, передает Liga.net.
По его словам, де-юре, к отмене ПСО остается всего неделя, но на сегодня "единственное, что сделано - это НКРЭКУ упростила процедуру смены поставщика" газа для населения.
"Сейчас речь идет, что ПСО будет продлен на месяц и все надеются, что в течение этого месяца решатся проблемы [с переходом на газовый рынок] хотя бы частично. Главная из них – определение Поставщика газа последней надежды. Ранее еще была речь о Гарантированном поставщике, но сейчас уже об этом не никто говорит", - сказал Тарасюк.
Он сообщил, что отмена ПСО с 1 июля - одно из условий Украины перед МВФ в рамках меморандума о финансовой помощи на $5 млрд.
"Две недели назад мы подписали меморандум и уже не выполнили одно из его положений. Будем краснеть перед МВФ. Тем не менее никто не опускает руки", - отметил глава НКРЭКУ.
Напомним, накануне "Нафтогаз" отчитался о снижении цены на газ для населения в июне до 2,14 грн/куб. м.
В мае цена на газ для населения снизилась на 21%, в апреле - на 15%.