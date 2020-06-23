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Кабмин отстранил замминистра иностранных дел из-за дела Порошенко

Егор Божок - второй подозреваемый.

Кабмин отстранил замминистра иностранных дел из-за дела Порошенко
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров отстранил заместителя министра иностранных дел Егора Божка от исполнения обязанностей.

Об этом говорится в распоряжении №706-р от 19 июня.

"Поддержать заявление заместителя министра иностранных дел Украины Божка Егора Валерьевича об отстранении его от исполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины", - говорится в нем.

Отстранение Божка связано с тем, что он подозреваемый по уголовному делу против бывшего президента Петра Порошенко.

Экс-президенту Порошенко сообщили о подозрении по ч.4 ст. 27 ч.4 ст.41 ч.4 ст.426-1 Уголовного кодекса. Он подозревается в том, что, будучи президентом,  в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Украины Егора Божка к превышению им власти и служебных полномочий, а именно - назначению своим первым заместителем Сергея Семочко.

12 июня Божок тоже получил подозрение по этому делу - ему вменяют выполнение "заведомо незаконного указа".

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