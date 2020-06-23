ТСК з питань захисту інвесторів внесе до парламенту пакет антирейдерських законопроектів

5 червня Верховна Рада створила Тимчасову спеціальну комісію з питань захисту прав інвесторів. Робота Спецкомісії буде відбуватись у двох напрямках: це розгляд скарг бізнесу та розробка законодавчих ініціатив. Першою законодавчою ініціативою в рамках ТСК стане пакет антирейдерських законопроектів. Його зміст обговорили під час виїзного засідання Спецкомісії.

Фото: Макс Левин

Рейдерство як явище

На жаль, проблема рейдерства все ще існує в Україні і є одним з факторів, який стримує економічне зростання та відлякує інвесторів. Чергова хвиля рейдерства почалася з 2016 року, і пов’язана з проведенням цілком прогресивної реформи системи державних реєстрів.

В її результаті нотаріуси та державні реєстратори отримали широкий доступ до реєстрів, більша частина послуг реєстрації перейшла в онлайн та стала доступнішою для громадян та бізнесу. Це було значним досягненням. Водночас, був і зворотній бік реформи: в Україні значно зросла кількість випадків рейдерського захоплення підприємств та нерухомості через маніпуляції з державними реєстрами.

Зазвичай до категорії рейдерських відносять кримінальні провадження, порушені за 8-ма статтями Кримінального кодексу: 200, 205-1, 206-2, 223-1, 224, 358, 364, 366. Це підробка документів, печаток, штампів, незаконні дії з банківськими картками, протиправне заволодіння майном підприємства та інші правопорушення.

Кожного дня в нашій країні стається близько 80 таких рейдерських правопорушень. Про це говорить офіційна статистика Офісу Генерального прокурора та Державної судової адміністрації.

Минулого року зафіксовано майже 29 000 кримінальних правопорушень (28 925) за рейдерськими статтями. До суду з обвинувальним актом були направлені майже 8 500 проваджень. А 7 759 проваджень (27,8%) були закриті.

В 2018-му році ситуація була не набагато кращою: 27 837 кримінальних правопорушень та 9 688 проваджень з обвинувальним актом, які направлені до суду.

За перший квартал 2020 року вже мали певне зменшення кількості рейдерських злочинів – 1 947 кримінальних правопорушень.

Попри зниження динаміки рейдерства, яке спостерігається у 2020 році, проблема все ще потребує реагування з боку Парламенту та держави. І звісно, без подолання цієї проблеми не можна говорити про поліпшення інвестиційної репутації України.

Нові антирейдерські ініціативи

В цьому напрямку спільно з профільними експертами, юристами, представниками Міністерства юстиції України та народними депутатами впродовж останніх місяців ми розробили дві законодавчі ініціативи щодо подолання рейдерства в Україні, які будуть одночасно зареєстровані у Верховній Раді. Та обговорили їх в рамках першого засідання Тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів.

Рушійною силою розробки першого проекту закону було Міністерство юстиції України, другого - Асоціацією «Бізнес Варта» спільно з Українським інститутом майбутнього. Цей пакет антирейдерських законопроектів включає в себе як зміни до роботи державних реєстраторів, так і зміни до Кримінального кодексу та посилення покарання за рейдерські правопорушення.

Серед пропозицій – більш жорстке покарання за підробку документів та втручання в роботу реєстрів. Збільшення у 10 разів штрафів для осіб, які подають на державну реєстрацію підробні документи - до рівня від 85 000 до 170 000 грн. Запровадження механізму «червоної кнопки» для Мінюсту, аби швидко зупинити рейдерську атаку, про що під час обговорення законопроектів в рамках засідання ТСК була найбільша дискусія. Та багато інших пропозицій.

Найближчим часом ми опрацюємо пропозиції, висловлені під час засідання круглого столу, після чого пакет антирейдерських законопроектів буде зареєстрований у Верховній Раді. Плануємо це зробити під час поточної сесії Верховної Ради.

Дякую всім учасникам виїзного засідання, всім стейкхолдерам, які взяли участь у обговоренні в рамках ТСК: заступникам Міністерства юстиції, Нотаріальній палаті України, представникам багатьох бізнес-асоціацій, моїм колегам з ТСК та просто колегам по Парламенту, які долучились до обговорення. Саме в такому режимі живої дискусії і мають готуватись якісні законопроекти.