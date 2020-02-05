Количество жалоб на рейдерство существенно уменьшилось, – Дубилет

Министр Кабинет министров Дмитрий Дубилет сообщил, что количество жалоб на рейдерство уменьшилось втрое и сейчас в Украине оно почти утратило смысл, поскольку если раньше жалобы на случаи рейдерства рассматривались неделями, то сейчас принятие решений о возвращении собственности сократилось до суток. Об этом Дубилет рассказал в интервью "Радио.Свобода".

Министр также подтвердил, что основной проблемой в вопросе привлечения инвестиций было рейдерство, однако "сейчас очень и очень положительная динамика по тем случаям рейдерства, которые мы видим", поскольку сделано много реформ.

"Мы имеем количество случаев рейдерства, то есть о которых мы судим по количеству жалоб на комиссию, которое уменьшилось втрое. А если посмотреть на время рассмотрения этих жалоб, то раньше это были недели и недели, а сейчас они уже научились за сутки принимать решение о возвращении собственности. То есть сейчас уже почти нет смысла совершать какое-то рейдерство, потому что министерство научилось очень быстро реагировать на эти случаи", - отметил Дубилет.

Он считает, что через несколько месяцев Украина вообще сможет забыть о рейдерстве, потому что все коммунальные предприятия, через которые работали «черные регистраторы» уже закрыты.

"Встречаются какие-то единичные случаи с нотариусами. Сейчас каждый раз, когда видят нотариуса, который явно превысил полномочия, его просто отключают от системы. И таким образом система достаточно быстро очищается. А с другой стороны, повторюсь, за счет того, что имущество возвращается назад в течение суток, вообще нет смысла кого-то коррумпировать, получать это имущество, если уже через сутки оно будет возвращено ", - подчеркнул Дубилет.

Напомним, президент Владимир Зеленский 13 января подписал закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству", принятый Верховной Радой 5 декабря 2019 года.