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В метаданных прослушки Гончарука нашлось упоминание журналиста "1+1"

У него проводили обыски вечером 5 февраля.

В метаданных аудиозаписи с прослушкой премьер-министра Алексея Гончарука нашли упоминание журналиста "1+1" Евгения Куксина, у которого 5 января проводили обыски сотрудники СБУ.

Ее выложил еще в январе народный депутат Александр Дубинский в своем телеграм-канале.

На метаданные файла обратили внимание пользователи соцсетей после обыска у Куксина. Их можно посмотреть, открыв аудизапись в обычном текстовом редакторе.

Напомним, вечером 5 февраля сотрудники Службы безопасности Украины провели в обыски в здании телеканала "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве.

Следственные действия были связаны с делом о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. В частности, СБУ допускает, что к скандальным записям может быть причастен журналист "1+1" Евгений Куксин.

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