В Раде уже есть голоса за закон о земле, - "Слуга народа"

Группа Коломойского голосовать не будет. Недостающие голоса дадут группа "Доверие" и фракция "Голос".

В Верховной Раде уже есть голоса за законопроект №2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения. Группа олигарха Игоря Коломойского во фракции голосовать не будет, а недостающие голоса дадут группа "Доверие" и фракция "Голос".

Об этом LB.ua рассказали несколько источников во фракции "Слуга народа".

По их информации, на фракции при участии президента Владимира Зеленского "80% времени говорили об обысках на 1+1, а 20% - по земле. На данный момент голосов во фракции, плюс «Голос» и группе «Доверие» за закон о рынке земли хватает", - рассказал один из собеседников.

В "Голосе" LB.ua подтвердили, что готовы проголосовать "за", если будут учтены их пять поправок к законопроекту.

Источник в "Слуге народа" также рассказал, что в среду вечером прошло заседание фракции в малом формате - при участии помощника президента Андрея Ермака и главы СБУ Ивана Баканова.

"Последний (глава СБУ, - ред.) в свой адрес выслушал, мягко говоря, замечания и недовольство из-за обысков. Это же сегодня ещё раз озвучили от группы депутатов Коломойского. На данный момент за землю они голосовать не собираются и на самой фракции не поддержали решение о том, что проголосуют в зале", - добавил собеседник.

Утреннее заседание парламента началось с перерыва по требованию "Голоса" и "Оппозиционной платформы - за жизнь". Сейчас продолжаются консультации относительно формата рассмотрения законопроекта.

"Президент Зеленский на фракции утром настаивал, чтобы была более короткая процедура. Чтобы не рассматривали все правки (более 4 тыс., - ред.). Но спикер Дмитрий Разумков объяснил, что это нарушение регламента, поэтому думаем, как и регламент не нарушить, и правки как-то сократить", - добавил источник.

Напомним, ранее несколько депутатов "ОПЗЖ" подтвердили, что фракция готова отозвать свои 3 тыс. поправок к закону о земле в обмен на договоренности по следующим голосованиям и законам.

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко свои правки снимать не собирается.

Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения в ноябре прошлого года.

Отмену моратория на продажу земли требует Международный валютный фонд и поддерживают ведущие украинские экономисты. Предыдущий президент Петр Порошенко поддерживал земельную реформу, но против нее была Верховная Рада.