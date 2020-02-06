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Потураев: "Слуги народа" после встречи с Зеленским согласились голосовать за закон о земле

Депутат назвал земельную реформу "сверхважной для страны".

Депутат Верховной Рады Никита Потураев из "Слуги народа" заявил, что фракция после встречи с президентом Владимиром Зеленским согласилась голосовать за закон о земле.

Об этом он сказал журналистам после разговора, который проходил утром в здании парламента.

"Прошлись по всем замечаниям, которые были к закону о земле, и фракция поддержала, конечно, голосование за этот сверхважный для нашей страны закон", - сказал он.

Как сообщает корреспондент LB.ua, тем временем депутаты от "Слуги народа" во главе с Юрием Корявченковым (Юзик из "Квартала") заблокировали подходы к трибуне парламента.

Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко

Напомним, что законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предполагает открытие рынка с октября 2020 года.

Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.

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