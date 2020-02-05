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Кличко пообещал за год достроить Большую Окружную до Богатырской улицы

На участке нужно построить путепровод и развязку.

Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал до конца 2020 года достроить Большую Окружную дорогу до Богатырской улицы. Активные строительные работы начнутся в апреле.

Об этом говорится на сайте КГГА.

"Я поставил задачу в сжатые сроки построить новую часть дороги от улицы Семьи Кульженко до улицы Богатырской. Это чуть больше одного километра. Потому что мы продолжаем строительство Большой Окружной дороги вокруг столицы. И наша главная задача - уменьшить транспортную нагрузку на центральные улицы города. Чтобы транзитные авто не ехали центральными магистралями столицы", - сказал Кличко.

Два года назад он говорил, что участок Большой Окружной дороги до Богатырской улицы будет построен в 2018 году. Но в реальности с тех пор смогли построить только половину от плана - до улицы Семьи Кульженко.

Фото: kyivcity.gov.ua

По состоянию на начало 2020 года на Богатырской улице уже построена основная конструкция новой развязки, расширена проезжая часть под заезды и съезды.

Также частично выполнены работы по строительству нового путепровода через железную дорогу: смонтирован каркас, частично сделана насыпь со стороны улицы Семьи Кульженко, а также тоннельная часть подземного пешеходного перехода.

Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua

Потом Большую Окружную собираются продлить до Оболонского проспекта и в отдаленной перспективе она должна выйти на новый мост через Днепр.

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