Украина выиграла апелляцию в ВТО в деле против России о запрете импорта вагонов и ж/д оборудования

Украина выиграла апелляцию во Всемирной торговой организации в деле против России о запрете импорта вагонов и ж/д оборудования. Об этом говорится на сайте ВТО.

Апелляционный орган организации удовлетворил требования Украины почти полностью, требования России отклонили, уточнила на своей странице в Facebook бывшая торгпред Украины Наталья Микольская.

С 2013 года Россия запретила поставку украинских вагонов и аннулировала их сертификаты. Ограничения затронули четыре завода, из-за чего экспорт этой группы товаров сократился с $1,7 млрд за 2013 год до $51 млн в 2015. В октябре 2015 года Украина подала иск в ВТО против этого решения РФ.

Напомним, что июле 2018 года в ВТО частично поддержали позицию Украины, но отклонили требование признать системность нарушений с стороны РФ. Экспертная группа признала, что Россия дискриминировала доступ к рынку для украинских производителей по сравнению с российскими и европейскими. В августе 2018 года Украина подала апелляцию.