Глава Наблюдательного совета "Укргидроэнерго" заявил, что его полномочия прекратили из-за отказа выполнять незаконные решения

Он также добавил, что незаконное давление может осуществляться и на его коллег.

Министерство энергетики досрочно прекратило полномочия главы Наблюдательного совета ЧАО "Укргидроэнерго" Валентина Гвоздия. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини. И произошло это, по словам Гвоздия, из-за его отказа выполнять незаконные указания руководства ведомства.

"Сегодня Минэнерго досрочно прекратило мои полномочия члена наблюдательного совета ЧАО «Укргидроэнерго». Это произошло после того, как я отказался выполнять незаконные указания первого заместителя министра Шубина", - написал он.

В комментарии Українським Новинам Гвоздий сообщил, что сегодня перед заседанием Набсовета он публично заявил, что на него оказывалось давление с целью выполнения незаконных требований замминистра энергетики Виталия Шубина. В случае отказа ему угрожали увольнением.По его словам, решение Министерства энергетики и защиты окружающей среды является политически мотивированным и незаконным, ведь независимый член наблюдательного совета может быть уволен только по решению суда, а не приказом министра.

"Специально предусмотренная особая процедура увольнения независимых директоров наблюдательных советов государственных предприятий как раз и была призвана уберечь государственные предприятия от незаконного политического влияния. Главная задача наблюдательных советов - обеспечить контроль и надзор за эффективным и рациональным использованием имущественного комплекса предприятий. Но главным в деятельности Наблюдательных советов есть, и надеюсь будет дальше, - строгое соблюдение норм законодательства", - отметил Валентин Гвоздий.

Он также добавил, что незаконное давление может осуществляться и на его коллег, которые остались в наблюдательном совете ЧАО «Укргидроэнерго».

"Призываю не бояться расправы и действовать исключительно в рамках закона и в интересах государства Украина, не поддаваясь постороннему давлению", - заявил Гвоздий.

В комментарии Гвоздий также заявил, что он не мог выполнять незаконные требования и действовал согласно закону.

Он отметил, что первый замминистра Шубин приехал на Набсовет в качестве уже новоиспеченного члена этого органа.

"Налицо коррупционное действие со стороны первого замминистра Шубина, который действовал в явном конфликте интересов и незаконно стал членом Набсовета ЧАО "Укргидроэнерго", - резюмировал Гвоздий.

Он добавил, что незаконное решение Минэнерго будет обжаловано в суде.

По его словам, также будут предприняты другие юридические процедуры, направленные на прекращение нарушений законодательства со стороны виновных лиц.

Как сообщалось ранее, Гвоздий считает, что Набсоветы - не только инструмент контроля над эффективным использованием имущества предприятия, но также механизм противодействия отмыванию доходов и рейдерству.