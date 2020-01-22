​Кабмин объявил повторный конкурс на должность госсекретаря Минэкоэнерго

Должностной оклад составит 33,6 тыс. гривен, а также возможны различные надбавки и премии.

Кабинет министров объявил повторный конкурс на должность государственного секретаря Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 15 января 2020 года №3-р, передают "Українські Новини".

"В соответствии с п. 2 ч.1 ст.30 Закона Украины "О государственной службе" объявить с 20 января 2020 года повторный конкурс на занятие должности государственного секретаря Минэкоэнерго", - говорится в сообщении.

Должностной оклад госсекретаря составит 33,6 тыс. гривен, а также возможны различные надбавки и премии.

"От кандидата на должность госсекретаря требуется минимум 7 лет стажа работы, опыт работы на должностях категории "А" или "Б" либо на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, в сфере геологического изучения и рационального использования недр, или в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива", - отмечается в сообщении.

От кандидата требуется свободное владение государственным языком, а также английским или французским.

Напомним, в сентябре 2019 года Кабмиин назначил временно и.о. госсекретаря Министерства энергетики и защиты окружающей среды Михаила Томахина.