Бывший постпред Порошенко в Крыму заявил о подозрении от НАБУ

"Подозрение расцениваю как признание своей деятельности по противодействию агрессору".

Борис Бабин, бывший постоянный представитель президента Петра Порошенко в Крыму, заявил, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовили ему подозрение.

"Сегодня САП и НАБУ попытались вручить мне подозрение по ст.191 УК за мою деятельность на посту правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ... Подозрение это расцениваю как наивысшее признание своей деятельности в 2014-2020 по противодействию агрессору", - говорится в фейсбуке Бабина.

Напомним, что Борис Бабин был постоянным представителем президента в Крыму с августа 2017 года до декабря 2018 года.

До этого он заведовал кафедрой административного и уголовного права Одесской национальной морской академии, был профессором кафедры международного права и сравнительного правоведения Международного гуманитарного университета (с 2016 года), правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека (июнь 2015 – декабрь 2015).