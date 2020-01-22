Нефтяная война между Путиным и Лукашенко. Как Москва мстит Минску
Нефтяная война между Путиным и Лукашенко. Как Москва мстит Минску
Народный депутат пришел на работу с "подбитым глазом"
Народный депутат пришел на работу с "подбитым глазом"
Министр образования Новосад посетовала, что на 36 тыс. гривен не сможет содержать ребенка, которого у нее пока нет
Министр образования Новосад посетовала, что на 36 тыс. гривен не сможет содержать ребенка, которого у нее пока нет
В Киеве устроили обыски в магазинах "Конфискат"
В Киеве устроили обыски в магазинах "Конфискат"
В Давосе сорвали шпионскую операцию, якобы нацеленную против врага Путина
В Давосе сорвали шпионскую операцию, якобы нацеленную против врага Путина
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Беларусь нашла замену российской нефти
Беларусь нашла замену российской нефти
Казус Филарета. Ч.2
Казус Филарета. Ч.2
"Развод" по-украински
"Развод" по-украински
ГлавнаяПолитика

Бывший постпред Порошенко в Крыму заявил о подозрении от НАБУ

"Подозрение расцениваю как признание своей деятельности по противодействию агрессору".

Бывший постпред Порошенко в Крыму заявил о подозрении от НАБУ
Борис Бабин
Фото: Макс Требухов

Борис Бабин, бывший постоянный представитель президента Петра Порошенко в Крыму, заявил, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовили ему подозрение.

"Сегодня САП и НАБУ попытались вручить мне подозрение по ст.191 УК за мою деятельность на посту правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ... Подозрение это расцениваю как наивысшее признание своей деятельности в 2014-2020 по противодействию агрессору", - говорится в фейсбуке Бабина.

Напомним, что Борис Бабин был постоянным представителем президента в Крыму с августа 2017 года до декабря 2018 года.

До этого он заведовал кафедрой административного и уголовного права Одесской национальной морской академии, был профессором кафедры международного права и сравнительного правоведения Международного гуманитарного университета (с 2016 года), правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека (июнь 2015 – декабрь 2015).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также