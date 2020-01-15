НАБУ объявило в розыск нардепа VII и VIII созывов Дзензерского

С 5 декабря он скрывается от органов досудебного следствия.

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск народного депутата VII и VIII созывов Денис Дзензерского.

На сайте Министерства внутренних дел он значится как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования. Дата исчезновения – 5 декабря 2019.

Его обвиняют по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса – декларировании недостоверной информации. Это наказывается штрафом от 42 500 до 51 000 гривен или общественными работами сроком от 150 до 200 часов, или лишением воли до двух лет.

Напомним, в ноябре НАБУ сообщило Дзензерскому о подозрении в том, что он не указал в своих декларациях за 2015-2018 годы наличие невыполненных финансовых обязательств перед банками в размере 4,7 млрд гривен.

В начале 2019 года Специализированная антикоррупцонная прокуратура подавала генпрокурору Юрию Луценко представление на нардепа Дениса Дзензерского, который не указал финансовые обязательства на сумму более 4 млрд гривен. Луценко так и не внес это представление в Верховную Раду.

Денис Дзензерский занимал должность заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. В Раду прошел под №24 списка партии "Народный фронт", которую возглавляет экс-премьер Арсений Яценюк.

Совместно с отцом – предпринимателем из Днепра Виктором Дзензерским – владеет холдингом "МНПК Веста", который является крупнейшим производителем и экспортером автомобильных аккумуляторных батарей.