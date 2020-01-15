Полицейскому предъявили сокрытие обстоятельств резонансного убийства в Каховке

Государственное бюро расследований 15 января предъявило подозрение сотруднику Каховского отдела полиции, присутствовавшему при убийстве 26-летнего мужчины, в котором подозревается бывший милиционер.

Об этом говорится на сайте ГБР.

По версии следствия, он помог сфабриковать доказательства, которые указывали на самооборону.

"Полицейский совершил выстрелы в сторону товарища [подозреваемого в убийстве] из оружия, принадлежавшего потерпевшему, который к тому времени уже находился без сознания из-за получения огнестрельных ранений. Из-за действий подозреваемого правоохранительные органы рассматривали ложную версию убийства с целью самозащиты", - сообщили в ГБР.

Действия старшего инспектора по контролю за оборотом оружия (в полиции заявляли, что он уже уволен) квалифицировали по ч. 1 ст. 396 - сокрытие преступления. В случае, если вину экс-полицейского докажут, ему может грозить 3 года лишения свободы.

Напомним, что 26-летний житель Каховки Владимир Чебукин получил огнестрельные ранения 1 января во время празднования Нового года. 3 января он умер в больнице.

В убийстве подозревается гражданский муж его бывшей жены, прежде работавший в милиции. Родственники погибшего считают, что нападавших было несколько, поскольку на теле погибшего якобы были следы от трех видов оружия.

Впоследствии выяснилось, что на момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с сотрудником райотдела полиции. В его отношении было начато отдельное уголовное производство.

4 января в Каховке начались массовые акции протеста, после того, как появилась информация о попытках полиции скрыть некоторые детали, которые помогли бы расследовать убийство.