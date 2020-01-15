Правительство России во главе с Медведевым подало в отставку

Премьер-министр в России не менялся почти восемь лет.

Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку.

Как сообщает "Интерфакс", это произошло после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, на котором он предложил усилить роль парламента в формировании правительства.

"Предлагаю доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации, а затем по его представлению – по представлению председателя правительства – всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утверждённые парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц", - заявил в послании Путин.

После этого у него состоялась встреча с председателем правительства Дмитрием Медведевым, по итогам которой тот объявил об отставке.

"Мы как правительство Российской Федерации должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - сказал российский премьер.

Путин поручил Медведеву и его министрам исполнять обязанности до назначения нового правительства. По его словам, Медведев будет назначен на должность заместителя секретаря Совета безопасности России.

Напомним, что Дмитрий Медведев возглавляет правительство России с 8 мая 2012 года. До этого он четыре года был президентом России.